Киев, 19 декабря, 2023, 21:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 19 декабря заявил, что за войной на Ближнем Востоке якобы стоит Россия.

По его словам, которые передаёт киевское издание «Страна. ua», война на Ближнем Востоке негативно влияет на ситуацию на Украине, поскольку теперь многие страны Запада колеблются, кому предоставлять помощь — Израилю или Украине.

Также Зеленский заявил, что готов был поехать в Израиль в начале войны в секторе Газа, но у «коллег (властей Израиля — Прим. ред.) были свои приоритеты».

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Голосование не состоялось, поскольку за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против — 51 при необходимых 60 голосах для принятия решения. Проект предполагал выделение дополнительных бюджетных средств в размере 106 млрд долларов, из них 61 млрд — на помощь ВСУ.

Ранее Reuters проинформировало о том, что Украина запросила у США системы ПРО THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk, военно-транспортные самолёты С-130 Hercules и C-17 Globemaster. В статье говорится, что официальные лица минобороны Украины представили на закрытом заседании конференции в Вашингтоне список вооружений, необходимых для удовлетворения потребностей ведомства.

Президент США Джозеф Байден в ходе своего специального обращения 6 декабря заявил, что союзники Украины вряд ли продолжат оказывать ей поддержку без нового финансирования США. Байден отметил, за дальнейшими действиями США в этом вопросе наблюдает весь мир.