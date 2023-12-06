Вашингтон, 6 декабря, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Союзники Украины вряд ли продолжат оказывать ей поддержку без нового финансирования США, заявил 6 декабря американский президент Джо Байден в ходе своего спецобращения.

Zuma/TASS Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

По его словам, за дальнейшими действиями США наблюдает весь мир.

«Подумайте, если мы не поддержим Украину, что сделает остальной мир? Что сделает Япония? G7? Что произойдёт в контексте наших союзников по НАТО, что они сделают?» — сказал он.

Байден призвал конгрессменов срочно утвердить запрос на выделение дополнительных средств на поддержку Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Вашингтоном нового пакета военной помощи Украине на сумму в $175 млн. ВСУ получат боеприпасы для систем ПВО, реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии, противорадарные авиационные ракеты HARM. Также со складов Пентагона планируют поставки противотанковых ракет, боеприпасов для стрелкового вооружения, средств защиты критической национальной инфраструктуры.

По словам Блинкена, если Конгресс не одобрит запрос администрации США на дополнительное финансирование нацбезопасности, это станет одним из последних пакетов, которые Пентагон предоставит Украине.

Накануне Белый дом анонсировал виртуальную встречу Байдена с лидерами G7 6 декабря на фоне того, что конгрессмены до сих пор не могут согласовать запрос администрации США о выделении Украине дополнительной помощи в размере $61 млрд.