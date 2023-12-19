Путин рассказал о желании Польши вернуть отошедшие Украине земли
Путин: Польша «спит и видит», как вернуть отошедшие Украине земли
Москва, 19 декабря, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Власти Польши «спят и видят», как вернуть свои земли, которые после Второй мировой войны отошли Украине, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Российский лидер напомнил, что Москва при создании СССР просто так передала Украине огромные исторические территории вместе с населением и вкладывала в эти территории огромные ресурсы.
Вместе с тем западные земли, в том числе часть польских, румынских и венгерских земель, Украина получила после Второй мировой, отметил глава государства.
«Люди, которые там (на западе Украины) живут, хотят вернуться на свою историческую родину. А те страны, которые потеряли эти территории, прежде всего Польша, спят и видят, как их вернуть», — отметил Путин.
В этом смысле только Россия могла быть единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины, заключил президент страны.
Как передавало ИА Регнум, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Польша, Румыния и Венгрия могут разделить между собой территории Украины, это приведёт к полному распаду страны.
Он отметил, что дело не только в том, что Россия может взять Харьков и Одессу, идут разговоры о том, что Польша может попытаться разделить Западную Украину, Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье, у Румынии тоже есть интересы. Украину разорвут на куски, высказал мнение Риттер, уточнив, что такой сценарий будет самоубийственным для Киева, это приведёт к прекращению существования Украины как государства.