Москва, 19 декабря, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Власти Польши «спят и видят», как вернуть свои земли, которые после Второй мировой войны отошли Украине, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Андрей Рубцов/ТАСС

Российский лидер напомнил, что Москва при создании СССР просто так передала Украине огромные исторические территории вместе с населением и вкладывала в эти территории огромные ресурсы.

Вместе с тем западные земли, в том числе часть польских, румынских и венгерских земель, Украина получила после Второй мировой, отметил глава государства.

«Люди, которые там (на западе Украины) живут, хотят вернуться на свою историческую родину. А те страны, которые потеряли эти территории, прежде всего Польша, спят и видят, как их вернуть», — отметил Путин.

В этом смысле только Россия могла быть единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины, заключил президент страны.

Как передавало ИА Регнум, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Польша, Румыния и Венгрия могут разделить между собой территории Украины, это приведёт к полному распаду страны.

Он отметил, что дело не только в том, что Россия может взять Харьков и Одессу, идут разговоры о том, что Польша может попытаться разделить Западную Украину, Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье, у Румынии тоже есть интересы. Украину разорвут на куски, высказал мнение Риттер, уточнив, что такой сценарий будет самоубийственным для Киева, это приведёт к прекращению существования Украины как государства.