Провинция Ганьсу, Китай, 19 декабря, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Число погибших из-за землетрясения в северо-западных провинциях Ганьсу и Цинхай достигло 118. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Fire and Rescue Department of Ga/XinHua/Global Look Press

По данным телеканала, 105 человек погибли в провинции Ганьсу и ещё 13 в провинции Цинхай. Кроме того, в провинции Цинхай спасатели не могут выйти на связь с 20 людьми. Уточняется, что из-за землетрясения получили ранения 182 человека.

Минфин Китая, а также министерство по управлению чрезвычайными ситуациями выделили 200 миллионов юаней (около 2,5 млрд рублей) для преодоления последствий землетрясения.

Как передавало ИА Регнум, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в ночь на 19 декабря в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу.

Сообщалось, что объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры получили различные повреждения.

Кроме того, местные власти ввели режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня. Для устранения последствий стихийного бедствия были задействованы 1440 пожарных и спасателей МЧС.