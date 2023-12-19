Провинция Ганьсу, Китай, 19 декабря, 2023, 03:38 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в ночь на 19 декабря в 23:59 (18:59 мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

По предварительным данным в числе погибших 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай.

Объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры получили различные повреждения.

Введён режим реагирования на землетрясения повышенного второго уровня. Задействованы 1440 пожарных и спасателей МЧС.

Работы на месте происшествия продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали у берегов Новой Каледонии (заморская территория Франции) в Тихом океане.

Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 133 км в восточном направлении от населённого пункта Тадине, в котором проживают порядка 7,4 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало, угрозу цунами не объявляли.

12 декабря около побережья Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7. Его эпицентр находился на расстоянии 221 километр в юго-западном направлении от столицы Самоа — города Апиа с населением 40 тысяч человек.

У берегов Перу утром 10 декабря зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8. Очаг подземных толчков залегал на глубине 31 километр.