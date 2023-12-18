Москва, 18 декабря, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 декабря во время общения с участниками и победителями чемпионата «Профессионалы» пообещал поработать над своей привычкой задерживаться.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин

Одна из участниц общения и наставник чемпионата — Наталья Вишневская из Брянской области — рассказала, что подопечные особенно благодарили её по окончании работы за пунктуальность. Она сообщила, что ей удалось привить им это качество, которое она считает особо важным.

«Поработать надо будет с вами отдельно», — с улыбкой прокомментировал президент.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин нередко шутит во время публичных выступлений. Так, в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года» глава государства пошутил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков не пускает на прямые линии западных журналистов.

Взяв микрофон, журналистка The New York Times Валери Хопкинс сказала, что почти год корреспонденты западных СМИ не могли принять участие в подобных мероприятиях и что она рада возможности участвовать в прямой линии сегодня.

«Это Песков виноват. Я человек открытый», — в шутку ответил Путин.

А во время встречи с наследным принцем, министром культуры, спорта и по делам молодёжи Султаната Оман Зиязином ибн Хайсамом Аль Саидом президент России в шутку попросил не слишком хвалить главу ВТБ Андрея Костина, иначе он может захотеть стать султаном.