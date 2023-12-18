Киев, 18 декабря, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Верховная рада Украины готовит законопроект, предусматривающий поражение в правах уклоняющихся от мобилизации, сообщила замглавы комитета рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая на своей странице в соцсетях.

Известия/Тарас Петренко

По её словам, концепция законопроекта заключается в том, что если гражданин добровольно пришёл служить, то государство «будет его обслуживать». Однако, если человек уклоняется от службы, он будет ограничен в правах, сказала она.

Депутат также добавила, что есть два способа попасть в ВСУ. Первый вариант предусматривает добровольное прибытие на службу, второй — принудительный, а именно призыв на службу через повестку.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что ВСУ без помощи Запада не поможет даже тотальная мобилизация населения. Он признал, что инициатива в зоне боевых действий находится на стороне Вооружённых сил России, а украинские войска перешли в стратегическую оборону, что для них крайне невыгодно.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что присутствующие на Украине иностранные наёмники по обыкновению толкают вперёд мобилизованных солдат. Когда те пытаются сдаться в плен, их просто расстреливают.