Брюссель, 18 декабря, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден отложил планы по заключению торгового соглашения с Великобританией, пишет Politico со ссылкой на источники.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент США Джо Байден

Отмечается, что причиной послужили возражения Сената США из-за специфики торгового соглашения. Так, сделка вообще может не состояться из-за «многочисленных разногласий».

По данным издания, в проекте соглашения, состоящего из 11 пунктов, сообщалось, что переговоры по заключению должны начаться к концу 2023 года.

В 2021 году занимавший тогда пост премьер-министра Британии Борис Джонсон заявлял, что эта торговая сделка станет одним из главных преимуществ выхода Лондона из ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, правительство экс-премьера Бориса Джонсона заменило торговое соглашение с ЕС, крупнейшим торговым партнером Великобритании, на более базовое соглашение, создавшее многочисленные барьеры.

Предполагалось, что Великобритания компенсирует европейские потери за счет заключения сделок с другими странами. В сентябре 2022 года газета Financial Times сообщала, что президент США Джо Байден дал понять, что такая сделка не является для Вашингтона приоритетной.