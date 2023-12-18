Геническ, Херсонская область, 18 декабря, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Мужчины не могут покинуть ту часть Херсонской области, которая остаётся под контролем Киева. Об этом глава региона Владимир Сальдо рассказал в опубликованном 18 декабря интервью «РИА Новости».

РИА Новости

«Нет даже возможности уехать сейчас с территории Херсонской области у мужчин, которые там остались», — подчеркнул Сальдо.

По его словам, мужчины практически лишены возможности уехать за границу. В любом районе Украины их могут поймать и отправить на смерть.

В целом, отметил он, жители правобережной части Херсонской области «начали понимать, что их обманывают». Те, кто ждал возвращения ВСУ, уже с трудом в это верят.

Теперь люди могут сравнить мирную жизнь, которая выстраивается в вошедшей в состав России части Херсонской области, с тем, что происходит на подконтрольной Киеву территории, заключил Сальдо.

Губернатор Херсонской области также рассказал, что ВСУ стали чаще использовать FPV-дроны против мирного населения, чтобы показать хотя бы какие-то «успехи».

Как сообщало ИА Регнум, Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. Россия на текущий момент контролирует 75% территории области, а ВСУ удерживают правобережье Днепра, в том числе город Херсон. Город Геническ с ноября 2022 года — временный административный центр области.