Геническ, Херсонская область, 12 ноября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Город Геническ временно станет административной столицей Херсонской области, именно там находятся все основные органы власти. Об этом 12 ноября рассказал пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин.

Украина, Херсонская область Виктор Севец. Лодки в Геническе. 1960-е

«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Геническ находится на юге Херсонской области — в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря, он считается курортным городом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 2,5 тыс. казаков Кубанского казачьего войска выполняют поставленные задачи в ходе СВО. Добровольческая бригада «Кубань» ведёт активные боевые действия на запорожском направлении в районе Донецка и Лисичанска.