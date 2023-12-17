Газа, Палестина, 18 декабря, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Как минимум 90 человек погибли при обстреле Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом 17 декабря сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на минздрав анклава.

Иван Шилов ИА Регнум Бомбардировка Газы

«Сегодня в результате израильской бомбардировки лагеря беженцев Джабалия на севере Газы погибли 90 человек», — сказано в сообщении.

Удар по лагерю беженцев был нанесён утром 17 декабря. По данным минздрава Газы, погибли как минимум 24 человека, но многие находились под завалами.

«24 палестинца были убиты сегодня утром в лагере Джабалия в результате израильской бомбардировки. Многие до сих пор находятся под завалами и числятся пропавшими без вести», — говорилось в сообщении минздрава утром.

При этом по информации, полученной телеканалом от спасателей, под завалами до сих пор могут находиться живые люди.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявило движение ХАМАС, переговоры по обмену заложниками вестись не будут до тех пор, пока Израиль не прекратит военную операцию.

При этом телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинский источник сообщал, что переговоры между движением ХАМАС и властями Израиля касательно новой сделки по обмену пленными могут начаться на следующей неделе. Источник отметил, что сами переговоры ещё не начались, но уже есть продвижения к новому соглашению о перемирии в секторе Газа.