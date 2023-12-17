Москва, 17 декабря, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Вечером 17 декабря в Тимирязевском парке в Москве раздался взрыв и начался пожар. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Владимир Астапкович /РИА Новости

По его словам, взрыв произошёл рядом с железнодорожными путями станции МЦД «Гражданская». Прибывшие на место экстренные службы констатировали горение трансформаторной подстанции.

Как сообщал источник ИА Регнум, днём 14 декабря на территории воинской части в посёлке Калининец в Наро-Фоминске обнаружили сбитый украинский беспилотник. По его сведениям, городские службы получили сообщение о взрыве. На территории воинской части обнаружили крыло беспилотника самолётного типа серого цвета. В длину оно было порядка одного метра.