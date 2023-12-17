Киев, 17 декабря, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Полицейские могут лишиться отсрочки от службы в украинской армии. Соответствующий законопроект прорабатывают в Верховной раде. Об этом сообщила в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, является экстремистской и запрещена в РФ) заместитель руководителя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая.

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«Кратко о текущем состоянии разработки законопроекта (мобилизация, рекрутинг, прохождение службы и связанные нормы). Это всё еще проект, военные подали сугубо жёсткие нормы, мы прорабатываем реалистичную модель. Финализируем для регистрации», — рассказала парламентарий.

В документ вносят изменения в контексте отмены права на отсрочку для ряда госслужащих и силовиков и постановки их на воинский учёт. Речь шла о полицейских, бюро экономической безопасности (БЭБ) и сотрудниках государственной пенитенциарной службы.

Безуглая добавила, что дискуссия ведётся и о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет, об отмене срочной службы и о введении базовой общевойсковой подготовки сроком до трёх месяцев для всех украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.

Также решается вопрос о предоставлении трёхмесячного отпуска тем, кто служит более 24 месяцев, из них 12 месяцев в зоне боевых действий. По словам депутата, женщин освободят от прохождения военной подготовки только при беременности или уходу за ребенком.

Как сообщало 17 декабря ИА Регнум, Безуглаяпредложила лишать паспорта и имущества бежавших с Украины от мобилизации. Тем, кто покинул страну, предлагается дать срок на возвращение, а в случае невозврата лишить гражданства и/или арестовывать активы.

Всеобщая мобилизация на Украине началась 25 февраля 2022 года — на следующий день после введения военного положения. На период его действия мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд с Украины.