Киев, 17 декабря, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Власти Украины готовятся к прекращению поступлений помощи от Запада, поэтому переходят к обороне, началось строительство трёх линий фортификационных сооружений, сообщила 17 декабря на телеканале «Рада» депутат Верховной рады Александра Устинова.

Ximena Borrazas/Global Look Press

«Если не будет оружия, мы уже готовимся. Как вы видите, мы уже сейчас готовим фортификационные укрепления в три линии», — сказала она.

Устинова добавила, что ситуация будет критической, даже если Запад продолжит поддерживать Украину, так как в мире начался дефицит снарядов. Она напомнила, что США и Евросоюз оказались неспособны производить больше снарядов, чем Россия.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что переход украинской армии к оборонительной тактике не поможет ей выстоять против Вооружённых сил России. Эксперт отметил большие потери украинской стороны, а также напомнил, что у неё заканчиваются боеприпасы. Он также уверен, что российская армия не даст ВСУ закрепиться на новых линиях обороны.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 1 декабря после окончательного осознания провала контрнаступления ВСУ объявил о необходимости переходить к обороне. Он сообщил, что оборонительные линии построят на авдеевском, марьинском и купянско-лиманском направлениях, а также вдоль границ России и Белоруссии. По его мнению, эти направления наиболее опасны.