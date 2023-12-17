В Киеве рассказали о возведении трёх линий укреплений и переходе к обороне
Депутат Устинова: на Украине строят три линии укреплений для перехода в оборону
Киев, 17 декабря, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Власти Украины готовятся к прекращению поступлений помощи от Запада, поэтому переходят к обороне, началось строительство трёх линий фортификационных сооружений, сообщила 17 декабря на телеканале «Рада» депутат Верховной рады Александра Устинова.
«Если не будет оружия, мы уже готовимся. Как вы видите, мы уже сейчас готовим фортификационные укрепления в три линии», — сказала она.
Устинова добавила, что ситуация будет критической, даже если Запад продолжит поддерживать Украину, так как в мире начался дефицит снарядов. Она напомнила, что США и Евросоюз оказались неспособны производить больше снарядов, чем Россия.
Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что переход украинской армии к оборонительной тактике не поможет ей выстоять против Вооружённых сил России. Эксперт отметил большие потери украинской стороны, а также напомнил, что у неё заканчиваются боеприпасы. Он также уверен, что российская армия не даст ВСУ закрепиться на новых линиях обороны.
Глава киевского режима Владимир Зеленский 1 декабря после окончательного осознания провала контрнаступления ВСУ объявил о необходимости переходить к обороне. Он сообщил, что оборонительные линии построят на авдеевском, марьинском и купянско-лиманском направлениях, а также вдоль границ России и Белоруссии. По его мнению, эти направления наиболее опасны.