Киев, 1 декабря, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Киев начнёт строить оборонительные сооружения на территории от республик Донбасса до Западной Украины. Об этом 1 декабря сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Провёл совещание, где обсудили строительство фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах», — написал он.

По словам Зеленского, таковыми являются авдеевское, марьинское и купянско-лиманское направления, а также регионы на границах с Россией и Белоруссией.

По словам лидера киевского режима, теперь приоритетом станет обустройство обороны, для выполнения которого он намерен провести встречу с представителями бизнеса.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября Зеленский заявил, что он не уверен, что Украина когда-нибудь станет членом Североатлантического альянса. При этом он добавил, что Киев хочет войти в НАТО.

Ранее в этот же день бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор написал, что Украина оказалась на грани капитуляции, а Зеленскому лучше покинуть свой пост, если он не хочет повторить судьбу лидера фашистской Италии Бенито Муссолини. Эксперт отметил, что чем быстрее глава киевского режима перестанет управлять страной, тем лучше для него самого.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 30 ноября заявил, что прошедшее совещание главы Зеленского о выстраивании усиленной линии обороны у границы с Россией и Белоруссией говорит о тупиковой ситуации на фронте.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 29 ноября написал, что США безжалостно «раздавят тапком» главу киевского режима, наигравшись с ним, как с подопытным насекомым. По его словам, американцы любят устраивать такого рода опыты.