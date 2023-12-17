Воронеж, 17 декабря, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Городские службы Воронежа расчищают улицы от обильно выпавшего снега и обязательно наведут порядок, заявил 17 декабря в Telegram-канале мэр города Вадим Кстенин, комментируя фотографии сугробов, на которых жители стали писать его фамилию.

Администрация Воронежа

«Управляшки очень сильно подвели город и горожан. Уверен, что оценку их работе — точнее её отсутствию — дадут не только надзорные органы, но и собственники, которые своими руками исправляли ситуацию во дворах», — объяснил он начавшийся коллапс на дорогах.

Мэр сообщил, что дорожные службы в первую очередь чистят главные улицы и пока не могут заняться расчисткой дворов. Он также поблагодарил горожан, помогающих соседям освобождать автомобили от снежного плена.

Кстенин подчеркнул, что все горы снега уберут, независимо от того, есть ли на них его фамилия или нет. Он отметил, что такие кучи специально сгребают, чтобы потом погрузить на машины и вывезти.

В центральных районах России в декабре выпало большое количество снега. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 16 декабря сообщил, что высота снежного покрова в Москве достигла 39 см, что стало рекордом за 150 лет. Ранее максимальный показатель для этой даты зафиксировали в 1919 году, тогда высота сугробов достигала 33 см.

В Орле 17 декабря обрушилась крыша двухэтажного жилого дома из-за того, что на ней скопилось много снега и наледи. Жителей на время поселили в гостинице, следователи начали проверку, установив, что администрация города не организовала своевременную чистку кровли.