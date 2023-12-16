Москва, 16 декабря, 2023, 14:53 — ИА Регнум. В Москве установлен новый суточный рекорд высоты снежного покрова для 16 декабря ― 39 см. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Сегодня высота снежного покрова на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в 39 см», ― написал синоптик в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что это не только максимальное значение с начала осенне-зимнего сезона, но и новый суточный рекорд высоты снежного покрова для 16 декабря.

Леус напомнил, что прежнее достижение высоты сугробов этого дня составляло 33 см и принадлежало 1919 году.

Сейчас, по словам синоптика, активный циклон «Ваня» отправился на северо-восток. Специалист добавил, что в ближайшие дни прибавки снежного покрова ожидать не стоит, напротив, снег под влиянием оттепелей и своего веса будет подтаивать и уплотняться, а высота снежного покрова постепенно понизится.

Как сообщало ИА Регнум, о приближении циклона «Ваня» синоптики сообщили москвичам 12 декабря. Горожан предупредили о том, что высота сугробов из-за осадков может достигнуть полуметра.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что циклон «Ваня» принёс в Москву самый сильный за последние 57 лет снегопад. В ночь с 14 на 15 декабря в городе выпало до 17,4 мм осадков, или около 30% от месячной нормы.

При этом высота сугробов в Москве достигла максимума для 15 декабря за почти 150 лет. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 38 сантиметров. При этом высота сугробов в городе варьировалась от 31 до 40 см, что в 2–2,5 раза больше климатической нормы, характерной для декабря.

Этот день стал самым снежным днём за последние шесть десятилетий. При этом циклон принёс с собой в Москву порывы ветра до 17 м/с.

16 декабря «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок циклона «Ваня», который окутал Центральную Россию и привёл к рекордному снегопаду над этой территорией. В госкорпорации уточнили, что «Ваня» образовался над территорией Молдавии, а затем сместился к Балтийскому морю, соединившись с атлантическим циклоном.

Название «Ваня» (Vanja) циклону дали немецкие метеорологи. Больше всего от его удара пострадали Ирландия и Британия, а также федеральные земли ФРГ Бавария и Нижняя Саксония.