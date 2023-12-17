Москва, 17 декабря, 2023, 15:20 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье объявили до 19 декабря жёлтый уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы. Это следует 17 декабря из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

Известия/ Эдуард Корниенко

Действие жёлтого уровня погодной опасности из-за порывов ветра со скоростью до 15 м/с и изморозевого отложения в Москве будет действовать до 16:00 мск 17 декабря, а предупреждение о гололедице — до 16:00 мск 19 декабря.

На территории Московской области желтый уровень погодной опасности объявили до 18:00 мск 19 декабря.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 17 декабря пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства написала, что в первой половине дня 17 декабря в Москве прогнозируется мокрый снег и порывы ветра до 15 м/с. Ввиду этого горожанам рекомендовали сохранять предельное внимание, находясь на улице в непогоду.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 16 декабря рассказал, что высота снежного покрова в столице обновила суточный рекорд для этого дня ― 39 см. Предыдущее рекордное достижение этого показателя для 16 декабря было зафиксировано в 1919 году.