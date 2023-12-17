Оттава, 17 декабря, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Канадские строители с помощью 700 кусков мыла смогли передвинуть 220-тонный старинный отель в Галифаксе в провинции Новая Шотландиия. Об этом рассказал телеканал NDTV.

Кадр из видео

«Бывший отель в Канаде, которому грозил снос, был спасен и перевезен нетрадиционным методом: 700 кусков мыла. Здание Элмвуда, жемчужина викторианской эпохи, теперь сохранилось», — сообщили репортёры.

Отмечается, что перемещение такой конструкции демонстрирует инновации вместо архитектурных проблем.

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Здание построили в 1826 году, затем преобразовав в викторианский отель «Элмвуд». В 2018 году оно начало разрушаться.

За дело взялась компания по недвижимости Galaxy Properties. Она приобрела историческое здание, запланировав переставить его на новое место и соединить с проектируемым жилым домом.

Они отошли от традиционного использования валиков и применили мыло, позволившее зданию плавно скользить. Строение тянули два экскаватора и эвакуатор. Команда показала ускоренное видео переезда массивного здания на новое место.

Как сообщало 23 апреля ИА Регнум, два жилых дома одновременно рухнули в каньон со скалы в районе американского Дрейпера. Жильцы чудесным образом успели покинуть их до того, как здания упали в каньон. Один из них сполз по каньону к тропе Энн, которую из-за инцидента закрыли для посещений.