В США в каньон одновременно рухнули два жилых дома
В США два жилых дома, ценой около $900 тысяч каждый, одновременно рухнули со скалы в каньон
Вашингтон, 23 апреля, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Два жилых дома одновременно упали со скалы в каньон в районе Дрейпера в США. Об этом 22 апреля сообщило издание Fox13.
Жильцы обоих домов чудом успели покинуть их до того, как дома рухнули в каньон. Один из домов сполз по каньону к тропе Энн, которую из-за инцидента закрыли для посещений.
Уточняется, что стоимость каждого рухнувшего дома составляет около $900 тысяч. При этом за несколько дней до падения домов они были признаны аварийными. При обследовании зданий строители заметили, что фундаменты зданий повело.
Строительная фирма обещала оставшимся без жилья семьям справедливую компенсацию.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что несколько человек пострадало, один погиб в результате обрушения здания крытой многоуровневой парковки в американском городе Нью-Йорке, в районе Манхэттен.