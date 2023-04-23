Вашингтон, 23 апреля, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Два жилых дома одновременно упали со скалы в каньон в районе Дрейпера в США. Об этом 22 апреля сообщило издание Fox13.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

Жильцы обоих домов чудом успели покинуть их до того, как дома рухнули в каньон. Один из домов сполз по каньону к тропе Энн, которую из-за инцидента закрыли для посещений.

Уточняется, что стоимость каждого рухнувшего дома составляет около $900 тысяч. При этом за несколько дней до падения домов они были признаны аварийными. При обследовании зданий строители заметили, что фундаменты зданий повело.

Строительная фирма обещала оставшимся без жилья семьям справедливую компенсацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несколько человек пострадало, один погиб в результате обрушения здания крытой многоуровневой парковки в американском городе Нью-Йорке, в районе Манхэттен.