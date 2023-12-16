Херсон, 16 декабря, 2023, 10:47 — ИА Регнум. В городе Херсоне, временно оккупированном украинской армией, в результате взрывов получил повреждения инфраструктурный объект. Об этом 16 декабря сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По утверждению Прокудина, взрыв прогремел в районе «инфраструктурного объекта», в результате чего его помещения получили повреждения. Он не уточнил, что это за объект.

В ночь на 16 декабря на контролируемой ВСУ территории Херсонской области объявляли воздушную тревогу. При этом Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по находящейся под контролем Киева территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 декабря в Киеве и в Киевской области прогремела серия взрывов. После этого в столице Украины объявили воздушную тревогу.

Вечером 15 декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе города. Позднее он заявил о воздушные целях, двигавшихся к центру Киева.