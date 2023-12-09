Киев, 9 декабря, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Украинский актёр Василий Кухарский, участвовавший в боях на стороне ВСУ, скончался от последствий тяжёлого ранения. Об этом сообщили в Киевском академическом драматическом Театре на Подоле, где ранее служил актёр.

Кадр из видео Василий Кухарский

«Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог вернуться к жизни», — говорится в сообщении на странице театра в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кухарский примкнул к ВСУ после начала российской спецоперации на Украине. В сентябре 2023 года он получил тяжёлое ранение, после которого ему потребовалась реабилитация. Родственники объявили сбор средств для актёра, но лечение не принесло результатов. Кухарский умер 7 декабря в одной из киевских больниц в возрасте 42 лет.

Актёр участвовал в съёмках фильмов и сериалов, в числе которых «Колдовская любовь», «Реквием для свидетеля», «Майор и магия», «Отряд», «Возвращение Мухтара», «Ментовские войны», «Русское лекарство», «Маршрут милосердия», «Пляж» и другие. В 2022 году Кухарский исполнил главную роль в украинской картине «Максим Оса», снятой по мотивам комикса о казаке.

Уроженец Житомира Кухарский в 2001 году окончил дирижёрско-хоровое отделение Житомирского музыкального училища имени Виктора Косенко, а в 2005 году — Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Участвовал в проектах театра «Ателье 16». В Театре на Подоле он служил с 2008 года. Актёр участвовал в спектаклях «Мёртвые души», «Старший сын», «Вечно живые» и других. За роль Васьки Пепла в спектакле «На дне» был награждён в 2011 году премией «Киевская пектораль».