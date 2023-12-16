Москва, 16 декабря, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Российские исследователи среди возможных причин массовой гибели сардины-иваси у берегов Японии считают нехватку кислорода и потерю подвижности в холодной воде. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО».

Egon Bömsch/Global Look Press

Ещё одной гипотезой является то, что рыба спасалась от преследования хищниками: лакедрами, дельфинами, белухами и тунцами. Зайдя в порт, она могла погибнуть от недостатка кислорода.

«Но более вероятно, что причина явления связана с потерей подвижности. Такое поведение характерно для конкретного вида, сардины-иваси Sardinops melanostictus, и наблюдается осенью в условиях более быстрого понижения температуры в открытом море, чем у берега, например, в потоке холодного течения», — прокомментировал специалист случай с японским портом Хакодате.

Он пояснил, что из холодной воды сардина уплывает в более тёплую. Поэтому зайдя в портовые воды, она оказывается в ловушке.

Говоря о порте Накири, учёный отметил, что, если бы не хищники, вряд ли бы рыба пошла в сторону гавани, поскольку там для неё не очень комфортные условия.

«В итоге рыба могла погибнуть в портовых водах из-за нехватки кислорода», — сообщил он.

Японские СМИ с прошлой недели начали сообщать о массовой гибели сардины-иваси. В частности, в порту Накири обнаружили порядка 85 т мёртвой рыбы, в порту Хакодате на севере страны заметили массовый выброс рыбы из воды.

В то же время в Канаде, как сообщало ИА Регнум 11 декабря, обеспокоилось ростом популяции золотых рыбок в водоёмах. Местные специалисты пояснили, что те всеядны, и это угрожает сломом местной экосистемы.

Биолог-исследователь Кристин Бостон пояснила, что в дикой среде рыбки могут вырастать до внушительных для их вида размеров — более 40 см в длину, что делает их недоступными для большинства хищников. Вместе с тем, выросшая золотая рыбка поедает водоросли, в которых размножаются многие микроорганизмы и способствует вредному цветению водорослей, что мешает существованию других видов животных.