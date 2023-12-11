Оттава, 11 декабря, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Учёные обеспокоились стремительным растом популяции золотых рыбок водоёмах Канады, так как это угрожает сломом местной экосистемы, говорится в статье, опубликованной 8 декабря The New York Times.

Владимир Минкевич / РИА Новости

«Они могут есть всё и вся», — заявила журналистам биолог-исследователь из Управления рыболовства и океанов Канады Кристин Бостон.

Сообщается, что маленькие рыбки, попадая в дикую среду, оказываются в благоприятных условиях и могут вырастать до невероятных для их вида размеров — более 40 см в длину. Такой размер делает их недоступным для большинства хищников. При этом выросшая рыба поедает водоросли, которые служат местом размножения для многих микроорганизмов, а также способствует вредному цветению водорослей, мешающему существованию других видов животных.

Кроме того, золотые рыбки оказались очень плодовиты. Самки рано достигают половой зрелости, после чего могут метать икру по нескольку раз каждый сезон. Также этот вид рыб поедает икру и беспозвоночных.

Бостон рассказала о способах борьбы с ростом популяции золотых рыбок. Их ловят с помощью специальных сетей и используют «электроудочки», оглушающие рыб током. Это позволяет избежать гибели других видов.

Профессор биологии из Университета Торонто Скарборо Николас Мандрак сообщил журналистам, что золотых рыбок завезли в регион ещё в конце XIX века, но проблемы с ними в водоёмах начались только около 20 лет назад. Он объяснил это тем, что люди стали выпускать в дикую среду своих домашних рыбок.

В ноябре агентство Associated Press сообщило о проблеме из-за роста популяции «суперсвиней» в Канаде, появившихся при скрещивании диких и домашних животных. Новый вид оказался очень живучим и плодовитым. Свиньи начали создавать проблемы, учёные опасаются экологической катастрофы. При этом ожидается, что ареал обитания «суперсвиней» скоро распространится и на северные штаты США.