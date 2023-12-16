Иран, 16 декабря, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Осуждённого в Иране за шпионаж в пользу Израиля казнили 16 декабря в городе Захедан (провинция Систан и Белуджистан), сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее его признали виновным в связях с шпионскими службами, в том числе с израильской разведкой «Моссад». Мужчина собирал и передавал секретные данные в Израиль через посредников.

К смертной казни в Иране приговаривают за тяжёлые преступления, в том числе убийство, изнасилование, педофилию, незаконный оборот наркотиков, терроризм, заговор с целью свержения власти, шпионаж, вероотступничество, богохульство.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря прошлого года в Иране казнили мужчину, признанного виновным в убийстве двух сотрудников сил безопасности во время беспорядков. Его приговорили к повешению и 12 декабря привели приговор в исполнение.

В начале мая в Иране приговорили к смертной казни двух человек за сжигание Корана и за пропаганду атеизма в интернете. Приговор привели в исполнение 8 мая.