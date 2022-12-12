Тегеран, 12 декабря, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Один из участников беспорядков в Иране казнён за убийство двух сотрудников сил безопасности, сообщает 12 декабря ISNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Уточняется, что его приговорили к повешению: 12 декабря приговор приведён в исполнение.

Наказан иранец за то, что в городе Мешхеде нанёс смертельные ножевые ранения двум силовикам, после чего скрылся, но при попытке бежать за пределы Ирана был пойман. Известно также, что он совершил нападение на нескольких гражданских.

Напомним, беспорядки в Иране продолжаются с середины сентября. Число погибших измеряется сотнями, арестованных — тысячами.