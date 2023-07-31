Лондон, 31 июля, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Британия утилизировала не менее 43 танков Challenger 2 вместо того, чтобы передать их на вооружение украинской армии, сообщает газета Times.

Brian Robert Marshall Танк Challenger 2

Британское министерство обороны приняло такое решение в связи с тем, что указанные единицы техники «не подлежали ремонту». Журналисты посетовали на то, что на утилизацию привлекли миллионы фунтов стерлингов из государственной казны.

Газета также привела комментарий военного аналитика Джастина Крампа. Он рассказал, что Challenger 2 считаются очень крупными для Европы, а на их длительное хранение на складах требуется существенное финансирование.

В конце марта министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ получили от Британии танки Challenger 2. Британские инструкторы также провели подготовку среди украинских военных управлению этими боевыми машинами. На обучение ушло всего несколько недель.

В начале июля портал InfoBRICS написал о том, что Британия выдвинула Киеву ряд требований, касающихся танков Challenger 2. Лондон хочет, чтобы украинская сторона предоставила гарантии того, что пересланные бронемашины не будут уничтожены или не окажутся в руках российских военных.

Британия также добивается того, чтобы Challenger 2 обслуживались и транспортировались в особых условиях. В InfoBRICS выразили мнение, что ВСУ, получив от Британии эти танки, не только не извлекли пользу от их применения, но столкнулись с большими потерями на поле боя.