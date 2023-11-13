Санкт-Петербург, 13 ноября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Двухмесячный младенец умер при загадочных обстоятельствах в квартире в Санкт-Петербурге. Тело девочки обнаружили 13 ноября на проспекте Стачек.

dpa/picture-alliance/ТАСС

«На теле ребёнка не нашли признаков насильственной смерти», — сообщил телеканал РЕН ТВ.

Тело младенца направили в морг для установления всех обстоятельств смерти. По данным телеканала, родители ребёнка не работают, находятся на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних и имеют ещё одного годовалого ребёнка. Отец детей до этого давал разъяснения полиции в ситуации, когда угрожал убийством.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в квартире на Нарвском проспекте в Петербурге правоохранители также нашли умершего при невыясненных обстоятельствах грудного ребёнка. Тело девочки обнаружили в одной из квартир жилого дома, прибывшие на место медики не нашли на теле четырёхмесячного младенца никаких следов насилия и не смогли установить причины смерти. Воспитывавшие её 23-летняя мать и 25-летний отец не состояли на учёте как неблагополучная семья.