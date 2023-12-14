Осло, 14 декабря, 2023, 18:59 — ИА Регнум. В российском посольстве в Норвегии сообщили, что не располагают сведениями о наличии гражданства России у задержанного в королевстве бразильца Хосе Ассис Джаммариа.

EPA/Orn E. Borgen NORWAY OUT/ТАСС

«У консульского отдела посольства нет сведений о принадлежности Хосе Ассис Джаммариа к российскому гражданству. В этой связи консульская помощь ему не оказывается», — заявили дипломаты РБК.

Как сообщало 14 декабря ИА Регнум, в Норвегии гражданина Бразилии начали подозревать в наличии связей с российской разведкой, задержав его в ноябре прошлого года. В декабре 2023 года он заявил, что имеет российский паспорт, назвавшись Михаилом Валерьевичем Микушиным.

Хосе Ассис Джаммариа приехал в Норвегию осенью 2021 года по программе Университета Тромсё. Там он начал проводить исследования Северной Норвегии и гибридных угроз.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему предъявили обвинение по статье о нелегальной разведке, которая может навредить национальным интересам Норвегии. Также его подозревают и в разведывательной деятельности, способной нанести ущерб интересам безопасности других стран. Ему грозит до трёх лет лишения свободы