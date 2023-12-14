Неаполь, Италия, 14 декабря, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Италии арестовали 31-летнего Гаэтано Ангризано, высокопоставленного представителя одного из кланов неаполитанской мафии «Каморра», входившего в список ста самых разыскиваемых преступников в стране, передаёт 14 декабря информагентство ANSA.

ANGELO CARCONI/ЕРА/ТАСС

Облава была произведена во время празднования дня рождения двухлетнего сына Ангризано. В ней были задействованы 250 карабинеров.

Ранее Ангризано был приговорен к 10 годам тюремного заключения за мафиозную деятельность, торговлю наркотиками и другие преступления. В течение полутора лет он скрывался от правосудия.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро скончался в больнице в городе Аквила. Динаро содержался в тюрьме строгого режима, в больнице 62-летний лидер «Коза ностры» проходил лечение в связи с раком толстой кишки.

Мессина Денаро значился в списке десяти самых опасных преступников в мире и находился в розыске в течение почти 30 лет. За совершённые преступления его дважды приговорили к высшей в Италии мере наказания — пожизненному лишению свободы. В январе 2023 года Мессина Денаро был арестован в клинике «Маддалена» в Палермо, где планировал пройти очередной курс химиотерапии.