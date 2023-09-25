Рим, 25 сентября, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро, арестованный в январе текущего года, скончался в больнице в итальянском городе Аквила. Об этом 24 сентября сообщил новостной телеканал RaiNews24.

Italian police Маттео Мессина Денаро

Динаро содержался после ареста в тюрьме особо строгого режима. В больнице 62-летний лидер «Коза ностры» проходил лечение в связи с раком толстой кишки. Болезнь прогрессировала, и 22 сентября Денаро впал в кому. Незадолго до смерти к главарю мафии приехали его близкие родственники, в том числе мать.

Ожидается, что глава преступной группировки будет похоронен в родном городе Кастельветрано на Сицилии.

Мессина Денаро значился в списке десяти самых опасных преступников в мире, он находился в розыске в течение почти 30 лет. За совершённые преступления лидера мафии дважды приговорили к высшей для Италии мере наказания — пожизненному лишению свободы. В январе Мессина Денаро был арестован в клинике «Маддалена» в Палермо, где он планировал пройти очередной курс химиотерапии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что итальянская полиция нашла предполагаемый секретный бункер «крёстного отца» сицилийской мафии Маттео Мессины Денаро, задержанного после 30 лет розыска.

Вход в потайное помещение находился в платяном шкафу в доме в Кампобелло-ди-Мадзара, маленьком городке на Сицилии, где жил 60-летний Денаро.