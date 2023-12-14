Москва, 14 декабря, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Молодым людям стоит ставить перед собой амбициозные цели и беречь честь смолоду. Об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Александр Казаков/ТАСС Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином дворе

«У нас же есть народные мудрости, их очень много. Одна из них — это «береги честь смолоду», — сказал он.

Глава государства уточнил, что это говорится в самом широком смысле этого слова, что нужно уже сегодня думать о том, что будет завтра.

«Но вот ещё что я к этому присовокупил бы: надо ставить перед собой всегда амбициозные цели и задачи, ставить перед собой такие задачи, такие цели, которые кажутся, может быть, недостижимыми», — отметил Путин.

Если человек ставит перед собой такие цели, то всегда будет бороться, стремиться к ним и точно будет добиваться успеха, добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 25 ноября обратился с приветственным словом к участникам смены фестиваля «Послезавтра». В нём он отметил, что этот проект способен объединить талантливую молодёжь новых регионов России.

Глава государства уточнил, что проведённые в ходе фестиваля круглые столы, мастер-классы, дискуссии и соревнования дадут участникам энергию созидания и откроют новые творческие горизонты, а их идеи непременно воплотятся в реальные начинания.