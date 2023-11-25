Москва, 25 ноября, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам смены-фестиваля «Послезавтра» и отметил, что проект способен объединить талантливую молодёжь новых регионов России. Приветствие главы государства зачитала участникам фестиваля уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова.

Михаил Климентьев /РИА Новости Владимир Путин

«Ваш яркий, неординарный проект объединит талантливую и целеустремлённую молодежь из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, стремящуюся внести личный вклад в развитие родных городов и поселков, приносить пользу людям», — отметил президент в своём обращении.

Проведённые в рамках фестиваля круглые столы, мастер-классы, дискуссии, соревнования зарядят участников энергией созидания, откроют новые творческие горизонты, а идеи участников непременно воплотятся в реальные начинания, написал также Владимир Путин.

Ранее Львова-Белова сообщала, что в новых регионах России ведётся активная работа с подростками, которые пережили опыт военных действий. Состоялось одиннадцать реабилитационных смен «Послезавтра», и было принято решение пригласить 500 участников этих смен на большой фестиваль на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Кроме того, для помощи новым регионам была запущена акция «Детям — в руки», в рамках которой были организованы 27 гуманитарных конвоев и направлена адресная помощь 13 тысячам человек. Для оптимизации работы и более эффективного оказания помощи были открыты пять гуманитарных штабов — в Донецке, Мариуполе, Луганске, Мелитополе и Геническе, рассказала Львова-Белова.