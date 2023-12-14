Москва, 14 декабря, 2023, 14:51 — ИА Регнум. «Плоские» тарифы «Аэрофлота» для перелётов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год, заявил 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Марина Лысцева/ТАСС

«Они (плоские тарифы — Прим. ред.) будут продлены. Это обычно делается в конце года, после моих консультаций с «Аэрофлотом». Мы продлим, безусловно», — сказал глава государства.

Вопрос о возвращении полных «северных надбавок» к зарплате родившимся на Дальнем Востоке в настоящее время обсуждается в правительстве, рассказал также глава государства.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью ИА Регнум рассказал, что билеты на Дальний Восток, в том числе на Камчатку, становятся всё более доступными благодаря введённым по инициативе президента «плоским» тарифам. Ценовая политика сейчас «крайне лояльная», сказал Солодов. Эта и другие меры федеральных и местных властей помогают повышать привлекательность региона, добавил губернатор.

В июне 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о назначении с 2024 года доплат к страховой пенсии за северный и сельский стаж. Порядок назначения надбавок будет упрощён.