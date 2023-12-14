Хельсинки, 14 декабря, 2023, 11:55 — ИА Регнум. В четверг, 14 декабря, в Финляндии состоится крупная забастовка против правительственных реформ в сфере труда. Об этом 13 декабря сообщило на своём сайте Центральное объединение профсоюзов страны (SAK).

Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

В состав SAK входят профсоюзы из разных отраслей. Объединение призвало власти начать переговоры о правительственной программе, опубликованной в июне.

В число правительственных мер входят планы провести в Финляндии пенсионную реформу, изменить выплаты по больничному листу и страховым взносам, упростить увольнения, а также запретить забастовки и т.д.

«SAK хочет немедленно начать переговоры по урегулированию ситуации на рынке труда, если правительство даст сигнал о своей готовности учитывать потребности работников. Это то, на что мы надеемся», — заявил глава объединения Яркко Элоранта.

Намеченная на 14 декабря забастовка состоится, подтвердил он. Во время неё в Финляндии перестанут ходить поезда, а также не будут работать электростанции, бумажные комбинаты, склады, почта и другие организации.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря британская газета Daily Mail написала, что из-за забастовки рабочих и отключения электричества пассажиры лондонского метро на несколько часов оказались в полной темноте. Из-за этого части из них пришлось выбираться из «подземки» по рельсам.

Британский профсоюз Unite 13 сентября сообщил, что в октябре 170 работников, обслуживающих ленты выдачи багажа в лондонском аэропорту Хитроу, намерены провести серию забастовок. В ходе акций они потребуют повысить заработную плату.