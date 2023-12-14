Одесса, Украина, 14 декабря, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Склады в Одесской области получили повреждение в результате взрывов, сообщил 14 декабря глава областной администрации Олег Кипер в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Повреждения получили складские помещения», — сообщил Кипер.

Он уточнил, что склады находятся в Измаильском районе Одесской области.

На Украине утром 14 декабря объявили воздушную тревогу: в Киеве в 9:40 мск, а также в Киевской и Черниговской областях.

Украинские СМИ 13 декабря сообщили о взрывах в Одессе и в Одесской области (в городе Черноморске). Также сообщалось о взрывах в Киеве в ночь на 13 декабря.