Одесса, Украина, 12 декабря, 2023, 22:22 — ИА Регнум. В Одессе и в городе Черноморске Одесской области прогремели взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом 12 декабря сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 19:36 мск и не отменена по настоящее время.

Также сообщается, что в небе над территорией региона зафиксированы БПЛА. Прогремело уже несколько взрывов. По данным украинских СМИ, возможно, взрывы — результат работы систем ПВО. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрывах в украинском городе Днепропетровске вечером 11 декабря. При этом Минобороны России не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.

В этот же день прогремели взрывы и в подконтрольной Киеву Снигирёвке в Баштанском районе Николаевской области. Подробности не уточнялись. Незадолго до этого сообщалось о взрывах в Одессе, а также в Одесской области, где объявили воздушную тревогу.