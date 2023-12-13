Киев, 13 декабря, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Серия мощных взрывов прогремела в ночь на 13 декабря в Киеве, после чего объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Сирены воздушной тревоги сработали через несколько минут после взрывов. Местные жители рассказали о падении обломков ракет на левобережную часть Киева, в Днепровском районе.

Как уточнил мэр города Виталий Кличко в своём Telegram-канале, обломки ракет после срабатывания средств ПВО упали на автомобиль во дворе многоэтажного дома и на частный двор.

Позднее Кличко рассказал, что при падении обломков пострадали пять человек, из них трое госпитализированы. К 05:34 мск число пострадавших возросло до 25 человек, из них 13 госпитализированы. Кроме того, глава Киева сообщил о повреждении водопровода, по его словам, на месте ЧП работают аварийные бригады.

По данным главы военной администрации Киева Сергея Попко, на левом берегу города произошло множественное падение обломков. По предварительным данным, возгорания произошли в Днепровском районе, также начался пожар во дворе дома в Деснянском районе.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрывах в Одессе и в Одесской области на фоне объявленной воздушной тревоги. Информация о пострадавших не поступала.

Вечером 11 декабря прогремели взрывы в Днепропетровске, при этом Минобороны России не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.