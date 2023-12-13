Газа, Палестина, 13 декабря, 2023, 03:24 — ИА Регнум. Более 70 медработников арестовали военные армии Израиля (ЦАХАЛ) в больнице Камаля Адвана на севере сектора Газа. Об этом 12 декабря сообщил телеканал CNN со ссылкой на врача больницы.

«Многие медицинские работники арестованы и увезены в неизвестном направлении, более 70 медицинских работников», — рассказал глава отделения педиатрии Хоссам Абу-Сафиа.

Врач уточнил что военнослужащие Израиля разрешили остаться в больнице шести врачам для ухода за пациентами. В основном медики работают в отделении реанимации, где находятся недоношенные дети.

В больнице, как отметил врач, нет воды и электричества, медики работают с самыми простыми фонариками. Хоссам Абу-Сафиа дрбавил, что в больнице остались пожилые люди, женщины и дети.