В США заявили, что Украине нужно мобилизовать по 20 тыс. человек в месяц
NYT: для восполнения потерь в ВСУ нужно мобилизовать по 20 тыс. человек в месяц
Вашингтон, 13 декабря, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Киеву придётся в течение 2024 года ежемесячно мобилизовать по 20 тысяч человек для восполнения потерь украинской армии и проведения ротаций военных. Об этом 13 декабря написала американская газета New York Times со ссылкой на экс-командующего батальоном ВСУ Евгения Дикого.
«Киев не объявляет цели по числу мобилизованных или потери, но, по оценкам бывшего командующего батальоном Евгения Дикого, Украине потребуется мобилизовать 20 тысяч солдат в месяц на протяжении всего следующего года, чтобы поддерживать армию», — говорится в публикации.
Уточняется, что это нужно и для замены убитых и раненых бойцов украинских войск, и для проведения ротаций в зоне военных действий.
Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что ВСУ без помощи Запада не поможет даже тотальная мобилизация населения. Он признал, что инициатива в зоне боевых действий находится на стороне Вооружённых сил России, а украинские войска перешли в стратегическую оборону, что для них крайне невыгодно.
Военный эксперт Алексей Леонков 7 декабря заявил ИА Регнум, что сейчас есть большие сомнения в том, что Украина сможет построить мощную оборонительную линию. Он уточнил что Киев в ходе всеобщей мобилизации уже поставил под ружьё и утилизировал на линии боевого соприкосновения всех, кого смог в южной и восточной части Украины.