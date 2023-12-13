Вашингтон, 13 декабря, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Киеву придётся в течение 2024 года ежемесячно мобилизовать по 20 тысяч человек для восполнения потерь украинской армии и проведения ротаций военных. Об этом 13 декабря написала американская газета New York Times со ссылкой на экс-командующего батальоном ВСУ Евгения Дикого.

Иван Шилов ИА Регнум

«Киев не объявляет цели по числу мобилизованных или потери, но, по оценкам бывшего командующего батальоном Евгения Дикого, Украине потребуется мобилизовать 20 тысяч солдат в месяц на протяжении всего следующего года, чтобы поддерживать армию», — говорится в публикации.

Уточняется, что это нужно и для замены убитых и раненых бойцов украинских войск, и для проведения ротаций в зоне военных действий.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что ВСУ без помощи Запада не поможет даже тотальная мобилизация населения. Он признал, что инициатива в зоне боевых действий находится на стороне Вооружённых сил России, а украинские войска перешли в стратегическую оборону, что для них крайне невыгодно.

Военный эксперт Алексей Леонков 7 декабря заявил ИА Регнум, что сейчас есть большие сомнения в том, что Украина сможет построить мощную оборонительную линию. Он уточнил что Киев в ходе всеобщей мобилизации уже поставил под ружьё и утилизировал на линии боевого соприкосновения всех, кого смог в южной и восточной части Украины.