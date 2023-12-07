Москва, 7 декабря, 2023, 18:55 — ИА Регнум. В настоящее время есть большие сомнения в том, что Украина сможет построить мощную оборонительную линию, считает военный эксперт Алексей Леонков. Об этом он заявил 7 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее глава Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин предположил, что ВСУ бросят все имеющиеся силы на подготовку к обороне. Кроме того, он считает, что ситуация в зоне СВО не изменится кардинально до конца 2024 года.

«Прежде всего следует получить ответы на три вопроса, — не согласился Леонков. — Первый из них: за какие средства будет строиться эта линия? У Украины дырка в бюджете, а значит, под вопросом финансирования армии и чиновничьего аппарата. Второй вопрос: из чего будут строить эту линию? Иными словами, это проблема производственных мощностей: кто будет строить и производить ресурсы для этого строительства. Благодаря всеобщей мобилизации все, кого могли поставить под ружьё в южной и восточной части Украины, уже поставили и утилизировали на линии боевого соприкосновения. А ведь в основном это были работяги тех же бетонных и железобетонных заводов, строители и прочие. Ну и, наконец, третий вопрос: кто будет строить? Инженерные машины? Но они в поставках не значатся».

И даже если строить примитивные оборонительные фортификации, то возникает проблема с наличием тех, кто этим займётся.

«Например, рыть окопы. А кто будет рыть? Нагонят население? А пойдёт ли это население работать за спасибо или за тарелку горохового супа? Так что вопрос открытый», — сказал Леонков.

Таким образом, как полагает эксперт, заявление громкое, но спорное.

«Вряд ли ВСУ удастся построить такую сплошную линию обороны, как у нас. А даже если построят, то кто будет это всё оборонять? Ведь с мобилизационными ресурсами у ВСУ очень большие проблемы», — констатировал эксперт.

В то же время он согласился, что 2024 год действительно может оказаться переломным.

«Дело в том, что во многих из тех стран, которые спонсировали киевский режим, будут выборы. Например, в США — президентские. И правительства, которые поддерживали украинский режим, могут смениться. Любой политик, который выступит под лозунгом «Хватит кормить Украину», тут же станет очень популярным», — подытожил Леонков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Кашина, перед армией Украины поставили задачу нанести России максимальные потери при минимальных территориальных уступках. Таким образом Киев и его патроны надеются навязать Москве перемирие по линии соприкосновения с возможностью присоединения Украины к НАТО.

Кроме того, Кашин считает, что строительство оборонительных сооружений не требует поставок дефицитных материалов от западных партнёров, а все работы можно вести местными силами и ресурсами. Однако Киев испытывает проблемы с рабочей силой, так как слишком много мужчин из низших социальных слоёв уже забрали в ВСУ, но определённый резерв ещё имеется.

До этого глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал, что Украина начнёт строить оборонительные сооружения на территории от республик Донбасса до Западной Украины. Речь идёт об авдеевском, марьинском и купянско-лиманском направлениях, а также регионах на границах с Россией и Белоруссией.

В свою очередь, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов вынужден был признать, что Украина столкнулась с большими трудностями при возведении оборонительных линии под Купянском и Боровой.

Украинский генерал-лейтенант Сергей Наев, ответственный за оборону северной границы Украины, заявил, что командование ВСУ всё, что получает от союзников, использует там для создания мобильных огневых групп и строит оборонительные сооружения. Однако, если Россия продолжит наращивать производство оружия и технологически совершенствоваться, конфликт может выйти за пределы востока и юга Украины.

Между тем в конце ноября 2023 года Зеленский в интервью Fox News сказал, что конфликт на территории Украины продлится долго и ждать быстрых изменений ситуации на поле боя не следует.