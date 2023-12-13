Уфа, 13 декабря, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Российские биатлонистки Наталья Гербулова и Екатерина Носкова раскритиковали условия проживания в уфимской гостинице, в которой разместили участников второго этапа Кубка Содружества. Спортсменки 13 декабря опубликовали видеообзор гостиницы в Telegram-канале.

Биатлонистки указали на некачественный ремонт в своих номерах, неисправный смеситель на раковине для умывания, а также остались недовольны шторками в душе и сиденьями на унитазе.

«Мы очень рады что в Уфе делают ремонт, но почему в сроки соревнований о которых все знали заранее!!!» — Написали позднее спортсменки.

Они также задались вопросом, почему спортсменов заселяют в эту гостиницу, если в ней такая ситуация с условиями проживания. Второй этап Кубка Содружества по биатлону состоится в Уфе с 15 по 17 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады, биатлонист Эдуард Латыпов победил в масс-старте на дистанции 15 км на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Спортсмен финишировал за 42 минуты 17,9 секунды при трёх промахах на четырёх огневых рубежах.

Российская спортсменка Анастасия Гореева стала победительницей в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. Она прошла дистанцию за 34 минуты 14,4 секунды и допустила два промаха.