Ханты-Мансийск, 18 ноября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Россиянка Анастасия Гореева стала победительницей в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

РИА Новости/Александр Вильф Биатлонистка Анастасия Гореева

Гореева финишировала с результатом 34 минуты 14,4 секунды при двух промахах. Второе место заняла представительница Белоруссии Анна Сола (отставание от лидера +5,4 секунды и два промаха), третье — ещё одна россиянка Елизавета Каплина (отставание +14,3 секунды и три промаха).

Соревнования Кубка Международной лиги клубного биатлона, в которых участвуют спортсмены из России и Белоруссии, проходят впервые и завершатся 19 ноября. Общий призовой фонд состязаний составляет 8 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российскими и белорусским спортсменам принимать участие в своих соревнованиях, а также приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону из Норвегии Уле Эйнар Бьорндален 14 ноября заявил, что рассчитывает на скорое возвращение биатлонистов из России и Белоруссии на международные турниры. По мнению спортсмена, эта ситуация не изменится до окончания боевых действий на Украине.