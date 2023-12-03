Ханты-Мансийск, 3 декабря, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады, биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем в масс-старте на дистанции 15 км на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

Алексей Филиппов/РИА Новости Эдуард Латыпов

Латыпов прошёл дистанцию за 42 минуты 17,9 секунды, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах.

Вторым финишировал Антон Смольский из Белоруссии (+12,8 секунды отставания от лидера при двух промахах), третьим — ещё один россиянин Кирилл Бажин (+20,4 секунды отставания при четырёх промахах).

Позднее 3 декабря в Ханты-Мансийске состоится масс-старт среди женщин.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября российская спортсменка Анастасия Гореева стала победительницей в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. Она прошла дистанцию за 34 минуты 14,4 секунды при двух промахах.

В марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) запретил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в своих соревнованиях, а также приостановил членство Союза биатлонистов российской и белорусской федераций биатлона.

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону из Норвегии Уле Эйнар Бьорндален 14 ноября заявил, что надеется на скорое возвращение биатлонистов из России и Белоруссии на международные соревнования. При этом он отметил, что эта ситуация не закончится до окончания военных действий на территории Украины.