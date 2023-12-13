Москва, 13 декабря, 2023, 11:22 — ИА Регнум. В оздоровительном комплексе «Сосны» в Московской области произошёл пожар, сообщает источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Как стало известно, утром 13 декабря в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в посёлке Сосновый Бор в Одинцовской районе. Там располагается и оздоровительный пансионат.

Подробности устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в среду ИА Регнум сообщало, что в подмосковном городе Лыткарино в результате пожара в жилом доме погибли девочка и двое взрослых. Квартира, где произошло возгорание, находится на первом этаже дома. Причины ЧП выясняются, сообщили в прокуратуре.