Лыткарино, Московская область, 13 декабря, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Три человека, в том числе ребёнок, погибли при пожаре в жилом доме в городе Лыткарино в Московской области, сообщили 13 декабря в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

Прокуратура Московской области

Пожар вспыхнул в ночь на 13 декабря в расположенной на первом этаже квартире дома на улице Первомайской. Обстоятельства случившегося и причины возгорания уточняются.

«В результате происшествия погибли три человека, в том числе девочка 2016 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в Новой Москве в частном доме рано утром 12 декабря вспыхнул пожар. В результате семь человек пострадали. Пожар произошёл в коттеджном посёлке СНТ «Ватутинки» на юге Москвы.

Тела двух человек нашли в московском районе Северное Измайлово после пожара в многоквартирном доме. Удалось спасти двух человек из соседней квартиры, в том числе ребёнка.