Киев, 12 декабря, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Глава крупнейшего украинского мобильного оператора Украины «Киевстар» Александр Комаров считает, что к хакерской атаке на компанию причастна Россия. Об этом он заявил 12 декабря в эфире всеукраинского телемарафона.

Ігор Тишенко Глава мобильного оператора Украины «Киевстар» Александр Комаров

«Это проникновение в инфраструктуру и разрушение её. Мы видим, что основная цель этой атаки — максимальное разрушение виртуальной IT-инфраструктуры оператора», — сказал он.

Комаров сообщил, что инфраструктуру оператора частично разрушили. По его словам, хакеры ограничили виртуальный доступ к системе, из-за чего оборудование приходилось отключать физически. При этом глава компании не привёл никаких доказательств причастности России к атаке.

Как сообщало ИА Регнум, в работе «Киевстар» 12 декабря начались масштабные сбои. Абоненты жаловались, что не могут позвонить и воспользоваться мобильным интернетом. Также не работал сайт компании и мобильное приложение.

Оператор объяснил причину сбоев в работе кибератакой на систему. Комаров сообщил, что пока неизвестны сроки, когда получится восстановить повреждённую сеть. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по данному происшествию. Производство начали по восьми статьям, в том числе предусматривающим посягательство на территориальную целостность государства, госизмену и диверсию.

При этом украинские СМИ сообщили, что 12 декабря в офисах «Киевстара» начались обыски. Силовики начали изымать документы и проводить следственные действия. В ноябре суд в Киеве арестовал акции операторов «Киевстар» и «Лайфселл». Они якобы принадлежат российским предпринимателям Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, против которых на Украине ввели санкции.