Киев, 12 декабря, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Украинские пользователи 12 декабря пожаловались на масштабный сбой в работе оператора связи «Киевстар». Абоненты не могут воспользоваться ни мобильной связью, ни интернетом. Также не получается зайти на сайт компании. Об этом написало Espreso․tv.

Известия/ Дмитрий Коротаев

«Да, при попытке входа на сайт «Киевстара» выдаёт ошибку, страница не работает. Кроме того, пользователи заметили отсутствие мобильной связи и Интернета. Также невозможно войти в мобильное приложение «Киевстар», — уточнило издание.

Абоненты также не могут совершить звонок, при попытке дозвониться они слышат, что мобильная сеть недоступна.

В самой компании подтвердили технический сбой в Сети и сообщили, что пытаются устранить проблему.

Как передавало 14 октября ИА Регнум, на Украине поступали предупреждения о возможных сбоях в работе интернета. Директор департамента по развитию фиксированного интернета министерства цифровой трансформации Украины Юрий Мацик рассказал, что большинство провайдеров в стране не готовы к длительным отключениям электроэнергии, самая критичная ситуация с сетями наблюдается в Киеве.

Поясняя, он сообщил, что лишь 37% абонентов фиксированных сетей имеют подключение к интернет-сетям на базе пассивной оптической сети PON, которые устойчивы к длительным отключениям электроэнергии, это средний показатель по Украине.