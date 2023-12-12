В работе украинского оператора «Киевстар» произошли сбои
Киев, 12 декабря, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Украинские пользователи 12 декабря пожаловались на масштабный сбой в работе оператора связи «Киевстар». Абоненты не могут воспользоваться ни мобильной связью, ни интернетом. Также не получается зайти на сайт компании. Об этом написало Espreso․tv.
«Да, при попытке входа на сайт «Киевстара» выдаёт ошибку, страница не работает. Кроме того, пользователи заметили отсутствие мобильной связи и Интернета. Также невозможно войти в мобильное приложение «Киевстар», — уточнило издание.
Абоненты также не могут совершить звонок, при попытке дозвониться они слышат, что мобильная сеть недоступна.
В самой компании подтвердили технический сбой в Сети и сообщили, что пытаются устранить проблему.
Как передавало 14 октября ИА Регнум, на Украине поступали предупреждения о возможных сбоях в работе интернета. Директор департамента по развитию фиксированного интернета министерства цифровой трансформации Украины Юрий Мацик рассказал, что большинство провайдеров в стране не готовы к длительным отключениям электроэнергии, самая критичная ситуация с сетями наблюдается в Киеве.
Поясняя, он сообщил, что лишь 37% абонентов фиксированных сетей имеют подключение к интернет-сетям на базе пассивной оптической сети PON, которые устойчивы к длительным отключениям электроэнергии, это средний показатель по Украине.