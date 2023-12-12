Киев, 12 декабря, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Украинские правоохранительные органы проводят проверку в центральном офисе одного из крупнейших операторов мобильной связи «Киевстар». Об этом сообщило агентство УНН, ссылаясь на источники.

Анна Марченко/ТАСС

В офисе компании начались следственные действия: изъятие документов и обыски.

Информации о том, по какому уголовному производству проходят обыски, агентство не привело. Украинские правоохранительные органы и сама компания проводимые мероприятия пока не прокомментировали.

Этим утром абоненты «Киевстара» начали жаловаться на массовый сбой в работе оператора. Отсутствовал доступ к мобильной связи и сети интернет, также они не могли зайти на сайт оператора.

При попытке дозвониться они слышат, что мобильная сеть недоступна. Тогда же в «Киевстар» подтвердили технический сбой в Сети и рассказали, что пытаются устранить проблему.

В ноябре суд в Киеве арестовал акции операторов «Киевстар» и «Лайфселл». Утверждалось, что они принадлежат российским предпринимателям Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. В отношении них действуют украинские санкции.

Как сообщало 21 ноября ИА Регнум, заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма выступил с предложением конфисковать «Киевстар». По его словам, юристы занялись изучением возможности полной или частичной «конфискации оператора».