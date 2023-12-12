Москва, 12 декабря, 2023, 19:27 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе в результате съезда бронетранспортёра (БТР) с горной дороги погиб российский миротворец, сообщила 12 декабря пресс-служба Министерства обороны.

Максим Блинов/РИА Новости

«11 декабря в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС РФ, двое — получили травмы средней и тяжёлой степени», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что азербайджанская сторона помогла при оказании медицинской помощи пострадавшим. Российская авиация доставила всех пострадавших в госпиталь.

По информации азербайджанских СМИ, российский БТР упал в ущелье возле Степанакерта.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября Минобороны сообщило, что российские миротворцы свернули ещё один наблюдательный пост в Лачинском районе Нагорного Карабаха. С 19 сентября в регионе свернули 12 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов. Российские военнослужащие продолжают работать на 18 постах.